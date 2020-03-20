[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.6 29.41
 Энергетика, Корпоративные отношения
  2033  0
Все про:Польша (897) НКРЭКУ (790) электроэнергия (663)

 Крупнейшая частная польская энергокомпания открыла "дочку" в Украине

Крупнейшая польская частная энергетическая компания Polenergia Obrót SA (АО "Полэнергия Обрут") зарегистрировала в феврале в Украине ООО "Полэнергия Энерджи Украина", которое планирует заняться трейдингом электрической энергии.

Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выдаче обществу лицензии на осуществление деятельности по перепродаже электроэнергии планируется утвердить на заседании регулятора 25 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем компании является Назар Бичуя. Уставной капитал ООО составляет 531,7 тыс. грн.

Читайте также: Потребление электроэнергии после введения карантина упало на 5%, – "Укрэнерго"

Polenergia – польская вертикально-интегрированная группа, занимающаяся производством электроэнергии из традиционных и возобновляемых источников энерии, а также трейдингом и распределением электроэнергии.

Была основана в 2014 году путем консолидации Polish Energy Partners SA и Polenergia Group, контролируемых Kulczyk Holding S.àr.l.

Зарегистрированная в Вашаве Polenergia Obrót SA специализируется на оптовой торговле электроэнергией и газом. Является участником Polish Power Exchange (TGE), European Power Exchange (EPEX SPOT), European Energy Exchange (EEX).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183062
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус карантин коронавирус Минздрав НБУ нефть цены
 
 
 
 
 
 вверх