 Мининфраструктуры нашло перевозчиков для развозки пассажиров из "Борисполя"

Об этом говорится сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.
"Чтобы воспользоваться услугами перевозчиков, пассажирам необходимо по прибытию в аэропорт "Борисполь" подойти к информационной стойки терминала прибытия. Присутствующий там представитель аэропорта и представитель транспортной службы будут помогать собирать группы до 10 человек по нужным направлениям", – сказано в сообщении.
Отмечается, что трансфер оплачивается дополнительно.
Также Министерство позволило "Бориспольскому экспрессу" забирать количество пассажиров, согласно карантинным нормам.