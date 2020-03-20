 Мининфраструктуры нашло перевозчиков для развозки пассажиров из "Борисполя"

Об этом говорится сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Чтобы воспользоваться услугами перевозчиков, пассажирам необходимо по прибытию в аэропорт "Борисполь" подойти к информационной стойки терминала прибытия. Присутствующий там представитель аэропорта и представитель транспортной службы будут помогать собирать группы до 10 человек по нужным направлениям", – сказано в сообщении.

Отмечается, что трансфер оплачивается дополнительно.

Также Министерство позволило "Бориспольскому экспрессу" забирать количество пассажиров, согласно карантинным нормам.