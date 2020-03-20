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 Еврокомиссия может разместить спецоблигации для преодоления последствий коронавируса

Европейская комиссия рассматривает все доступные инструменты, включая ослабление требований к госдолгу и выпуск облигаций, чтобы смягчить экономические последствия от вспышки коронавируса.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Глава ЕК подчеркнула, что блок сделает все, чтобы поддержать экономику "без "если" и "но".

В ответ на вопрос о совместном выпуске специальных облигаций для еврозоны, которые некоторые называют "коронабондами", фон дер Ляйен сказала: "Мы рассматриваем все – все, что поможет в этом кризисе, будет использовано".

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Как сообщалось, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на экстренном заседании в среду объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 млрд евро в попытке сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны. В итоге объем планируемых покупок облигаций ЕЦБ на этот год увеличится до 1,1 триллиона евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183057
 
 
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