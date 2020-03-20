 Минздрав может поселить медиков в гостиницы на период карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Рассматривается вопрос обеспечения проживания в гостиницах, расположенных рядом с указанными учреждениями, за средства госбюджета, чтобы объекты, обеспечивающие жизнедеятельность государства, а также предоставляющие медпомощь, не остались без медработников", - сказал он.

По его словам, проблемы с транспортировкой были первые несколько дней, в ближайшее время все будет урегулировано.

"Вопрос довоза медиков к медучреждениям, а также работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, находится на личном контроле президента, премьер-министра и СНБО", - заявил Ляшко.