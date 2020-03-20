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 В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Днепропетровской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации для недопущения эпидемии коронавируса в регионе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА сообщает БизнесЦензор.

"Днепропетровщина ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которые жители области должны дисциплинированно придерживаться", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Он добавил, что режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли руководители ГСЧС, Нацполиции, транспортные и другие службы. Руководителем назначили заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрия Стригуна.

Основная задача группы - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер. А еще - обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

В Украине объявили общенациональный карантин на период с 12 марта по 3 апреля. Сейчас в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183038
 
 
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