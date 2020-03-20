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 Нацбанк оценил экономию для Украины из-за падения цен на нефть в $6 миллиардов

Украина в 2020 году может сэкономить $5-6 млрд на энергетическом импорте в связи со снижением цен на энергоносители на 50-60%, которые составляют 20% импорта страны.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь – это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было $12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $5 или $6 млрд", – сказал Сологуб.

Заместитель главы НБУ добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению туристических путешествий и, соответственно, расходов на них.

"В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили $8 млрд и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", – сказал Сологуб.

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В то же время Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте – пока что падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому, ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", – пояснил замглавы НБУ.

Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение переводов в страну от украинских граждан, работающих заграницей, однако Нацбанк ожидает, что сокращение соответствующего показателя будет также меньшим, чем на энергоносители.

"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление экономики в странах Польши, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", – отметил Сологуб.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183035
 
 
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м-да , а в реалії бензин і продукти дорожчають ! хоча по логіці якщо маємо "лишніх" 5 млрд дол , то нам і кредит не потрібен і тоді і гривня не повинна просідати ....
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"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться"
троль высшей категории этот Салогуб
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другими словами кодло зеленского расчитывает содрать с украинцев 6 лярдов зелени
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