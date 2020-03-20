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 "Укрзализныця" направит еще два поезда для возвращения украинцев из Польши

"Укрзализныця" назначила курсирование еще двух поездов класса "Интерсити +" сообщением Пшемысль-Киев для возвращения украинцев, отмечается в распространенном в пятницу сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, поезд № 705/706 - 716/715 отправится из Пшемысля 21 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17 того же дня.

Поезд №715 / 716 - 706/705 отправится из Пшемысля 21 марта в 15:50, прибудет в Киев в 00:46 22 марта.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Из Киева в Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

Бригада стюардов, обслуживающей поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщалось, 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов класса "Интерсити +" для эвакуации из Пшемысля в Киев граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183033
 
 
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