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 Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизельное топливо в объединяющей 227 АЗС сети AMIC опустились на 50 копеек за литр, в свою очередь сеть Glusco (117 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Таким образом, литр бензина А-92 в сети AMIC стоит 24,49 грн, А-95 – 25,49, дизтоплива – 23,99 грн. В сети Glusco бензины стоят 25,15-26,15 грн за литр, дизтопливо – 25,15 грн.

Кроме того, сеть "БРСМ-Нафта" (167 АЗС) снизила цену на дизтопливо на 10 копеек за литр, оставив стоимость бензинов прежней.

20 марта цены снизили и два региональных оператора: "Фактор" на 30 копеек за литр опустил цены бензинов и на 50 копеек – дизтоплива; сеть Green Wave (15 АЗС в Тернопольской области, компания "Автотехсервис") – снизила цены на 1,5 грн/л на все виды топлива.

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В итоге средняя по стране цена на светлые нефтепродукты 20 марта опустилась на 4 копейки за литр – до 25,35 грн/л на бензин А-92, 26,36 грн – на А-95 и до 25,72 грн – на дизтопливо.

Напомним, оптовые цены на дизтопливо с 1 по 19 марта снизились на 6% (на 1,2 грн/л) – до 17,80 грн/л. На 6% в мелкооптовом сегменте подешевел и бензин. Драйвером снижения стал обвал мировых цен на нефть, сдерживающим фактором – девальвация гривни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183018
 
 
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Вот интересно-на кого рассчитана эта лабуда о якобы "снижении цен на 20 коп"? Если пиарится вонючий несуществующий "рынок",оправдывающий существование кучи глистов- паразитов-"харчующихся" за счет конечных потребителей, то в связи с падением цен на нефть в 3 раза,соответственно и цена на АЗС должна упасть втрое,а не на 20 коп.т.е если бы у нас был "рынок",то цена на бензин была бы 10 грн на АЗС а газа-5 грн.. А у нас вонючий лохобазар с кучей паразитических прокладок,АО,ООО и пр "Рогов с копытами",оседлавших газовые трубы,нефтепроводы и провода, сферу ЖКХ (управляйки,ОСББ)сжирающих прибыль,которая ранее пополняла бюджет.Они сами ничего не произвели и не построили, т.к тупые. Паразитируют на всем готовом,государственном и медленно пожирают созданное 30 лет назад не ими при плановой экономике.Добрались до фундамента экономики-энергетики,там с 2018г тоже "розничный рынок" с кучей антиконституционных (ст.13)паразитических прослоек АО,ООО -негодяев,разваливающих атомную,тепло и гидрогенерацию и если их не разогнать в ближайшее время,не поставить наперсточников-"альтернативщиков" в равные условия продажи их вонючей ворованной "зеленой" энергии по цене сопоставимой с традиционными(53 коп квт/час а не 5.80 как сейчас),то развал энергетики не за горами.
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