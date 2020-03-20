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 Резервы Национального банка сократились до $24 миллиардов

Замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий сообщил, что резервы регулятора находятся на уровне $24 миллиардов.

Об этом Чурий рассказал во время брифинга руководства НБУ, передает БизнесЦензор.

"Резервы сегодня находятся на уровне, приблизительно, более чем $24 миллиарда. Резервы находятся исключительно в ценных бумагах наивысшего качества, это в основном ценные бумаги государственных органов власти", – сказал Чурий.

По его словам, большая часть резервов НБУ находится в ценных бумагах США.

"В основном ценные бумаги американского казначейства, где у нас находится около половины наших резервов. Они все ликвидные, поэтому у нас нет переживаний по поводу того, что кризис повлияет на наши резервы", – сказал Чурий.

"С начала года чистые интервенции по продаже валюты составили приблизительно меньше, чем $1,5 млрд. Но я хочу уточнить, что за прошлый год НБУ купил с рынка около $8 миллиардов и на сегодня у нас резервов достаточно для того, чтобы продолжить сглаживать колебания (курса гривни – ред.), –сказал Чурий.

Как сообщалось, по состоянию на 1 марта международные резервы Украины составляли $26,62 млрд (в эквиваленте), увеличившись в феврале на 1,3% или на $330 млн.

Подробнее о состоянии резервов читайте в материале БизнесЦензор: Наскільки Україні вистачить золотовалютних резервів 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183012
 
 
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в очередной раз лохи накупились зеленой валюты по 28, а потом побегут сливать по 27 - пока не поздно, а потом по 26, а затем по 25 Если в схеме ты не видишь лоха, значит лох -ты.
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Ты не лох,ты лапоть сидящий на гривасах или ржублях...
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Кризис еще толком не начался,а все мировые валюты просели к доллару и золото тоже...Финансист хренов..
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Своїми резервами Нацбанк фінансує не економіку України, а економіку США та ЄС. Беручи кредити Україна, їх розміщує за кордоном. Коли почнеться падіння на ринку облігацій США, Нацбанк при спробі продажу американських облігацій понесе величезні збитки.
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Хохма в том, что американские гособлигации НИКОГДА не "обваливаются"
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК НЕМНОГО УСПОКОИЛСЯ. ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЮТ В КУРСАХ НАЦБАНКА .
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