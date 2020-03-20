 Резервы Национального банка сократились до $24 миллиардов

Об этом Чурий рассказал во время брифинга руководства НБУ, передает БизнесЦензор.

"Резервы сегодня находятся на уровне, приблизительно, более чем $24 миллиарда. Резервы находятся исключительно в ценных бумагах наивысшего качества, это в основном ценные бумаги государственных органов власти", – сказал Чурий.

По его словам, большая часть резервов НБУ находится в ценных бумагах США.

"В основном ценные бумаги американского казначейства, где у нас находится около половины наших резервов. Они все ликвидные, поэтому у нас нет переживаний по поводу того, что кризис повлияет на наши резервы", – сказал Чурий.

"С начала года чистые интервенции по продаже валюты составили приблизительно меньше, чем $1,5 млрд. Но я хочу уточнить, что за прошлый год НБУ купил с рынка около $8 миллиардов и на сегодня у нас резервов достаточно для того, чтобы продолжить сглаживать колебания (курса гривни – ред.), –сказал Чурий.

Как сообщалось, по состоянию на 1 марта международные резервы Украины составляли $26,62 млрд (в эквиваленте), увеличившись в феврале на 1,3% или на $330 млн.

Подробнее о состоянии резервов читайте в материале БизнесЦензор: Наскільки Україні вистачить золотовалютних резервів