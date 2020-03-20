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 Нацбанк готовит правила кредитных каникул для всех заемщиков, – Рожкова

Национальный банк Украины в ближайшее время утвердит правила льготного пользования кредитами для всех видов заемщиков.

Об этом на брифинге заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает БизнесЦензор.

"На протяжении ближайших дней мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться абсолютно всех заемщиков – и больших компаний, и малого и среднего бизнеса, и предпринимателей и физических лиц", – сказала замглавы НБУ.

"Нам всем понятно, что на этот период времени этот льготный режим, или как мы называем его "кредитные каникулы", является просто необходимым из-за того, что главное задание Национального банка и банковской системы сегодня – снизить нагрузку на бизнес", – добавила Рожкова.

При этом замглавы НБУ подчеркнула, что льготный режим обслуживания кредитов не означает какого-либо их списания.

"Я хочу сказать, что льготный режим, чтобы мы все понимали, он не отменяет возвращение к нормальному режиму обслуживания долга", – уточнила Рожкова.

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Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины рекомендовал украинским банкам ввести льготный период обслуживания по всем кредитам на период карантина. 

Кроме того, 17 марта Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183004
 
 
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