[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.6 29.41
 Энергетика
  1077  3
Материалы по теме:
Все про:Газ (4210) Газа (2) газохранилище (342) Укртрансгаз (666) уголь (1339) Теплокоммунэнерго (394)

 "Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ

АО "Укртрансгаз" завершает сезон отбора и готовит подземные хранилища газа к закачке.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь клиенты могут заказывать обе эти услуги, передает БизнесЦензор.

"Два ПХГ уже работают в режиме закачки и в них уже было направлено 53 млн кубометров голубого топлива. Остальные хранилищ готовятся к выходу в нейтральный период – на них будут осуществляться регламентные и ремонтные работы перед началом закачки", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что клиенты могут заказать услуги закачки и отбора газа на прерывистой основе – месячной или суточной, с учетом технических особенностей газохранилища в нейтральном периоде.

По данным компании, сейчас в хранилищах находится 15,9 млрд кубометров газа, в т.ч. в режиме таможенного склада – 1,6 млрд куб. м. Этот газ принадлежит трейдерам из Швейцарии, Франции, США, Эстонии, Чехии, Словакии, Польши, Германии, Ирландии.

Читайте также: "Газпром" увеличил транзит газа в феврале до 3,4 миллиарда кубометров, – Оператор ГТС

Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183000
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...


кто там на комуналке сейчас зарабатывает?)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
 показать весь комментарий
 
 
Но, за "отопление" мы еще полторы недели будем должны платить...
 показать весь комментарий
 
p.s.:
судя по платежкам, в этом году были самые рекордные заморозки в Украине за 20 лет.

 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус карантин коронавирус Минздрав НБУ нефть цены
 
 
 
 
 
 вверх