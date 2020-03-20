 В Украине выросли цены на картофель

Об этом со ссылкой на EastFruit сообщает БизнесЦензор.

"В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, поставки картофеля из хозяйств ведутся нерегулярно. По этой же причине несколько сократилось поступление импортной продукции из Беларуси и РФ. В результате предложение на рынке сократилось, что в условиях возросшего спроса привело к удорожанию картофеля", - говорится в сообщении.

Цены на картофель сформировались в диапазоне 8-10 грн/кг ($0,10-0,13/кг), что в среднем на 43% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. По мнению экспертов проекта, повысить цену на картофель фермерам удалось на фоне значительного сокращения запасов у оптовых компаний и розничных сетей, тогда как поставки из западных областей Украины по-прежнему усложнены.

Представители оптовых компании надеются, что с возобновлением поставок из западных областей страны цена опять снизится до прежнего уровня, однако фермеры рассчитывают вести продажи в дальнейшем в таком же ценовом диапазоне, как и сегодня. Более того, некоторые производители заявляют о намерении поднимать цены на картофель и далее. По их словам, запасы качественного картофеля в западных регионах страны также заканчиваются, поэтому спрос на продукцию будет в перспективе только расти, благодаря чему будет повышаться и цена.

Цена на картофель в Украине на данный момент уже в среднем на 46% выше, чем в аналогичный период прошлого года.