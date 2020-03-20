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 Нацбанк запретил банкам отказывать в выдаче депозитов

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор запретил банкам ограничивать выдачу депозитных вкладов населения, срок которых закончился.

Об этом Смолий заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, термин которых закончился. То есть, если у вас закончился депозит, вы сможете делать с ним, что угодно – продолжить, снять", – сказал Смолий.

Он также добавил, что на протяжении последних 10 дней в украинской банковской системе практически нет оттока депозитов.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках составила 474,44 млрд грн, увеличившись за год на 36 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182991
 
 
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