 Европейские фондовые индексы растут на 3-5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Инвесторы, по всей видимости, возлагают надежды на меры Центробанков по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднимается на 4,14%, до 299,71 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,85%, германский DAX - на 5,29%, французский CAC 40 - 5,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют соответственно на 2,9% и 4,65%.

В пятницу Банк Англии сообщил, что собирается отменить запланированные на текущий год стресс-тесты для восьми крупнейших британских банков и строительных обществ.

Накануне британский регулятор на специальном заседании понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%. Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Европейский центральный банк, в свою очередь, объявил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Между тем в Италии число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, достигло 3405, сообщила в четверг итальянская пресса со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. Таким образом по этому показателю Италия превзошла Китай, где зафиксировано 3245 летальных исходов.

В лидерах роста среди европейских компаний - германский производитель осветительных приборов Osram Licht AG, акции которого дорожают на 23,8%. Котировки британской Virgin Money UK Plc растут на 25,1%.

Тем временем акции британского ритейлера Marks & Spencer Group Plc (M&S) дешевеют на 5,3%. Компания предупредила в пятницу, что вспышка коронавируса может серьезно повлиять на ее бизнес. M&S ожидает, что доналоговая прибыль в 2020 фингоду окажется ближе к нижней границе прогноза в 440-460 млн фунтов стерлингов ($508,2-531,3 млн) или не оправдает прогноза из-за возможного спада продаж одежды и товаров для дома.