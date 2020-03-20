 "Приватбанк" запустил услугу онлайн купли-продажи ОВГЗ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь клиентам не нужно посещать отделение Банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ", - сообщает банк.

Также банк сообщает, что в "Приват24" у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки "ПриватБанка" на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировок ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.