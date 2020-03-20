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Все про:ОВГЗ (353) Приватбанк (1106)

 "Приватбанк" запустил услугу онлайн купли-продажи ОВГЗ

Государственный "Приватбанк" запустил возможность покупки и продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины в режиме online в веб версии "Приват24".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь клиентам не нужно посещать отделение Банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ", - сообщает банк.

Также банк сообщает, что в "Приват24" у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки "ПриватБанка" на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировок ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182971
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а чего не обозначено как реклама? такую услугу и другие банки предоставляют
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даже если и никакие, все равно это реклама конкретного банка. более того - это реклама финансовых услуг. а к рекламе финансовых услуг установлены особые требования Законом Украины "О рекламе".
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Кто-нибудь объяснит, почему доходность по ОВГЗ 1.10 - 1.20% в евро, а еврооблигации Украина размещает под 11,5 - 14% годовых ?.

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