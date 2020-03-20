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 ЕИБ готов перенаправить часть выделяемых Украине средств на борьбу с коронавирусом, – МИД

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов перенаправить средства, которые выделяются на программы в Украине, на преодоление коронавируса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я сегодня (в среду) разговаривал с Европейским инвестиционным банком, который готов перенаправить определенные средства, которые выделяются на программы в Украине, на мероприятия по преодолению коронавируса", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кулеба сообщил, что на встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет обсудил вопрос о том, какую помощь МККК может предоставить Украине в препятствии распространению коронавируса.

"Мы готовы что-то получать в качестве гуманитарной помощи, что-то закупать, но этот поиск идет по всем уровням, по международным организациям, бизнес-контактам", - отметил министр.

По его словам, вся система МИД Украины сейчас работает над двумя фундаментальными задачами: возвращением украинцев из других стран и поиском гуманитарной помощи и осуществлением закупок.

"Мы должны понимать, что сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция, которая называется "возвращение и восстановление". Ничего подобного в истории Украины никогда не происходило. 2014-й был более драматичным, потому что началась война, безусловно. Но объем работы сейчас еще больше. Сейчас одновременно во всех точках мира все взорвалось и требует пожаротушения. Везде максимальное напряжение. Я воспринимаю это как эффективный краш-тест. Я убежден, что мы его пройдем, но при случае проверим способность некоторых коллег к работе в таких условиях", - подчеркнул глава МИД.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182961
 
 
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