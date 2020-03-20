 Очереди грузовиков на въезде в Украину сократились, – Гостаможслужба

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ее сообщению, в пункте пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе очередь на выезд сократилась за сутки на 100 грузовиков - до 650 ед., на въезд - отсутствует (сутки назад въезда ожидали 350 авто).

В "Раве-Русской" очередь на выезд, как и раньше, составляет 360 грузовиков, на въезд за сутки сократилась со 110 до 40 ед.

В "Краковце" очередь на выезд уменьшилась на 60 грузовиков - до 370, на въезд стоят 300 фур, что на 10 меньше.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" очередь составляет 90 грузовиков на выезд, 80 - на въезд.

С Румунией в "Дяковом" выезда из страны ожидают 10 грузовиков, на въезд очередь отсутствует.

"На остальных пунктах пропусках очередей из фур нет", - отметила Гостаможслужба.