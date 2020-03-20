 Саудовская Аравия и Индия останавливают общественный транспорт из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Новые меры начнут действовать в субботу. Они не распространяются на самолеты с гуманитарной помощью, частные перелеты и самолеты, эвакуирующие больных.
Международные перелеты королевство приостановило еще в конце прошлой недели.
В пятницу Саудовская Аравия объявила, что временно закрывает доступ к главным мечетям Мекки и Медины.
В стране коронавирусом заболели 274 человека, о случаях смерти не сообщалось.
Власти Индии принимают меры по борьбе с коронавирусом, приостанавливая движение транспорта в некоторых частях страны, сообщает в пятницу телеканал BBC.
В штате Пенджаб на севере страны остановилась работа всего общественного транспорта.
В Дели планируют ограничить работу метро: поезда будут ходить реже и не будут останавливаться на некоторых станциях.
В Мумбаи, по некоторым данным, могут приостановить движение поездов.
В некоторых крупных городах в автобусы будут пускать пассажиров только, если там остались свободные сидячие места, сообщает BBC.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением к гражданам и попросил их по возможности не выходить из дома, чтобы помешать распространению коронавируса. Людям старше 60 лет не рекомендуется выходить на улицу вообще. Моди призвал граждан не поддаваться панике и не скупать продукты, не ходить к врачам без необходимости и не верить слухам или непроверенным новостям.
Он также поручил министерству экономики разработать меры для поддержания бизнеса.
В Индии выявлено 194 случая заболевания коронавирусом, четыре человека скончались.