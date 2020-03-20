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 Саудовская Аравия и Индия останавливают общественный транспорт из-за коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом власти Саудовской Аравии приостанавливают в стране внутренние перелеты, а также движение автобусов, такси и поездов, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Новые меры начнут действовать в субботу. Они не распространяются на самолеты с гуманитарной помощью, частные перелеты и самолеты, эвакуирующие больных.

Международные перелеты королевство приостановило еще в конце прошлой недели.

В пятницу Саудовская Аравия объявила, что временно закрывает доступ к главным мечетям Мекки и Медины.

В стране коронавирусом заболели 274 человека, о случаях смерти не сообщалось.

Власти Индии принимают меры по борьбе с коронавирусом, приостанавливая движение транспорта в некоторых частях страны, сообщает в пятницу телеканал BBC.

В штате Пенджаб на севере страны остановилась работа всего общественного транспорта.

В Дели планируют ограничить работу метро: поезда будут ходить реже и не будут останавливаться на некоторых станциях.

В Мумбаи, по некоторым данным, могут приостановить движение поездов.

В некоторых крупных городах в автобусы будут пускать пассажиров только, если там остались свободные сидячие места, сообщает BBC.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением к гражданам и попросил их по возможности не выходить из дома, чтобы помешать распространению коронавируса. Людям старше 60 лет не рекомендуется выходить на улицу вообще. Моди призвал граждан не поддаваться панике и не скупать продукты, не ходить к врачам без необходимости и не верить слухам или непроверенным новостям.

Он также поручил министерству экономики разработать меры для поддержания бизнеса.

В Индии выявлено 194 случая заболевания коронавирусом, четыре человека скончались.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182948
 
 
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