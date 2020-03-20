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Все про:оборона (225) СБУ (520)

 СБУ за полгода предотвратила хищение более 740 миллионов при выполнении гособоронзаказа

За полгода контрразведка Службы безопасности Украины предупредила присвоение более 742 миллионов гривен бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Также блокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более 700 млн гривен.

Следователи СБУ зарегистрировали 4 уголовных производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины - по фактам злоупотреблений при использовании государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должностными лицами некоторых силовых структур и госпредприятий.

Также контрразведчики СБУ предупредили незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 млн гривен. По фактам нелегальной переправки указанных товаров начато 28 уголовных производств.

За нарушения в сфере экспортного контроля наложено штрафных санкций на сумму более 137 млн гривен. По соответствующим материалам СБУ судами уже вынесено 13 приговоров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182946
 
 
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