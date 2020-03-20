[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.57 29.36
 Макроэкономика
  1879  0
Все про:вирус (273) Италия (213)

 Италия стала страной с наибольшим количеством смертей из-за коронавируса

В Италии за сутки выявлено 4480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает итальянская пресса со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам Боррелли, в Италии скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, достигло 3405. Таким образов по этому показателю Италия превзошла Китай, где зафиксировано 3245 летальных исходов.

Всего в Италии выявлено 33190 случаев заражения, выздоровели 4440 пациентов.

Самой неблагополучной с точки зрения эпидемиологии в Италии остается область Ломбардия, на которую приходится 19884 случаев заражения, отметил Боррелли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182934
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки валюта вирус Евросоюз карантин коронавирус Минздрав НБУ
 
 
 
 
 
 вверх