[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.57 29.36
 Макроэкономика
  154  0
Все про:Китай (1288) учетная ставка (133)

 Китай сохранил базовую ставку на уровне 4%

Народный банк Китая (НБК) сохранил свою годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, на уровне 4,05%, как и в феврале.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В августе прошлого года НБК провел важную реформу системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Новым бенчмарком стала LPR - ставка, которая рассчитывалась с 2013 года и отражала стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR в результате реформы был изменен, чтобы сделать ставку в большей степени ориентированной на рынки.

Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца.

Ставка по пятилетним кредитам 20 марта сохранена на уровне 4,75%, говорится в сообщении НБК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182928
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки валюта вирус Евросоюз карантин коронавирус Минздрав НБУ
 
 
 
 
 
 вверх