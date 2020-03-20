 Китай сохранил базовую ставку на уровне 4%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В августе прошлого года НБК провел важную реформу системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Новым бенчмарком стала LPR - ставка, которая рассчитывалась с 2013 года и отражала стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR в результате реформы был изменен, чтобы сделать ставку в большей степени ориентированной на рынки.

Начиная с августа НБК устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца.

Ставка по пятилетним кредитам 20 марта сохранена на уровне 4,75%, говорится в сообщении НБК.