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 Румыния вводит уголовное наказание до 15 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

Власти Румынии с четверга, 19 марта, вводят уголовное наказание для тех, кто не исполняет предписания по борьбе с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

За игнорирование требований властей можно получить до трех лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом - до пяти лет, за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека, - до 15 лет лишения свободы.

"Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других", - приводит агентство AFP слова премьер-министра страны Людовика Орбана. Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения, сейчас в стране выявлены около 230 случаев инфицирования коронавирусом, около 3800 человек находятся на карантине.

Всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2 инифицированы уже более 240 тысяч человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. Скончались более 10 000 человек, выздоровели более 86 000 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182923
 
 
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