[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.55 29.36
 Макроэкономика
  2196  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2779) Россия (4441) санкции (1355) США (1) Brent (1209)

 США могут ввести санкции против РФ из-за цен на нефть, – WSJ

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы так оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Белый дом, по их словам, собирается вмешаться в ценовую войну России и Саудовской Аравии на рынке нефти, чтобы участники изменили свои позиции. Средством давления на РФ в этом случаем могут стать новые санкции, но какие именно, собеседники издания не уточняют.

В случае с Саудовской Аравией Вашингтон может применить дипломатическое давление, чтобы заставить ее вернуться к тем объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК с Россией.

После того как Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти, цены на нее резко снизились.

Так, 18 марта они достигли минимума за последние 17-18 лет. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 24,9 доллара за баррель, WTI - до 21,5 доллара. Затем 19 марта цены несколько выросли: Brent - примерно до 29, WTI - до 28 долларов за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182920
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки валюта вирус Евросоюз карантин коронавирус Минздрав НБУ
 
 
 
 
 
 вверх