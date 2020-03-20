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 Правительство готовится к продлению карантина после 3 апреля

Правительство готовится к продлению карантина после 3 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение будет принято, если темпы распространения COVID-19 в Европе не пойдут на спад.

"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохраняться такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - заявил Ляшко в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 19 марта.

Он также сообщил, что в Украине уже зафиксированы случаи внутреннего заражения: COVID-19 заболели люди, которые не выезжали за границу.

"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", - отметил замминистра.

Ляшко призвал украинцев снизить мобильность, как можно реже покидать жилище и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

По его словам, в ближайшее время в Украину прибудет очередная партия быстрых тестов на коронавирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса.

В тот же день на заседании Кабинета министров было принято решение ввести в Украине трехнедельный карантин с 12 марта. В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), запрещаются массовые мероприятия численностью более 200 человек.

14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу, которым предусмотрены закрытие пунктов пропуска на границе и временный запрет въезда иностранцев в Украину.

16 марта Кабмин по инициативе Зеленского ужесточил карантинные меры: правительство ввело запрет на работу метро, междугородние пассажирские перевозки и массовые мероприятия с участием более 10 человек. Для наземного общественного транспорта установлен лимит в 10 пассажиров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182917
 
 
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