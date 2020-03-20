[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.55 29.36
 Макроэкономика
  4427  9
Материалы по теме:
Все про:нефть (2779) Brent (1209)

 Цены на нефть продолжают рост после резкого скачка накануне

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость WTI в четверг, 19 марта, взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) сегодня утром подорожал на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $25,22 за баррель, подскочив на $4,85 по сравнению с предыдущей сессией.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $29,25 за баррель, что на $0,78 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $3,59 (14,4%), до $28,47 за баррель.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182913
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и "хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти"
 показать весь комментарий
 
Це обсяг дорівнює трьом добам видобутку із хвостиком. США затарюються дешевою нафтою. Але ціну це надовго не втримає
 показать весь комментарий
 
У Трампа вибори на носі, тому потрібно задобрити нафтовиків.
 показать весь комментарий
 
Це ринок? Резерви зростають, натомість зростає ціна. Замість того, щоб падати!
 показать весь комментарий
 
для америкосів такі скачки ціни на цьому рівні ціни --дурниці.пересічний америкос навіть не відчує. йому і так геть не накладно заправка автомобіля, а в порівнянні з нами то просто дрібьязок. цікаве питання лише чиєю нафтою вони заповнюють свої сховища. якщо то власний сланець -- то взагалі мудре рішення, в повній мірі протекціоністське. на ринках за межами америки саудіти самостійно розберуться з дикунами.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки валюта вирус Евросоюз карантин коронавирус Минздрав НБУ
 
 
 
 
 
 вверх