 В Украине подтвержден 21 случай коронавируса

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и город Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская (2), Житомирская (1). Также один случай подтвержден в Киеве.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов.

Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его как обычный ОРВИ.

"Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий", - сказано в сообщении.