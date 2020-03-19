 Суд арестовал двух фигурантов "схем Кропачева" на тендерах госшахт

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 16 марта им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (присвоение средств и создание преступной организации), передает БизнесЦензор.

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн и 1,2 млн грн соответственно.

По данным следствия, в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех государственных предприятий – ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

"Речь идет о всей цепочке – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, коммуникаций с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним", – подчеркивается в сообщении.

Так, в 69 закупках указанных угледобывающих предприятий, которые исследовали детективы НАБУ и прокуроры САП и в которых установили факты нарушения законодательства, договоры на поставку получала одна компания.

"При этом речь шла о поставках самых разных позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтному оборудованию, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора", – отмечают в НАБУ.

При этом реальные производители из-за специально созданных участниками схемы препятствий не имели реальных шансов поставлять продукцию госпредприятиям.

"В течение почти трех лет эти три государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн ​​грн", – сообщили в НАБУ.

"Следствие предпринимает все необходимые меры для установления других лиц, причастных к организации коррупционной схемы, и привлечения их к ответственности", – добавили в Бюро..

Согласно обнародованной НАБУ схеме, речь идет о расследовании тендеров госшахт, в которых победы одержало ООО "Донэнергоэкспорт".

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Как сообщалось, в последние годы основными победителями тендеров государственных шахт на закупку оборудования были фирмы из группировки Виталия Кропачева, которого называли представителем в угольной отрасли первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко – Игоря Кононенко. Одной из главных фирм Кропачева, через которую проходили закупки госшахт, было именно ООО "Донэнергоэкспорт".

Кропачев также контролирует деятельность ряда углеперерабатывающих предприятий, ранее принадлежавших группировке Януковича.

В конце января детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали бизнес-центр, дом и машины угольного бизнесмена Виталия Кропачева. В этих офисах должны были находиться компании, которые за два года получили от государственных угольных госпредприятий почти 1 млрд грн, разыгрывая тендеры между собой и поставляя некачественные материалы для шахт.