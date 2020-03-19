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 Канада готова предоставить Украине медицинское оборудование и препараты, – Трюдо

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается в сообщении, основной темой разговора стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

В частности, Зеленский проинформировал Трюдо о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий обеих стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.

В свою очередь Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты, а также пообещал Зеленскому содействие в вопросе вывоза из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182859
 
 
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Где млрдеры Украину доящие? Не пишу "украинские"....
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