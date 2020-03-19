 Нацбанк передал банкам первую партию наличной валюты на 35 миллионов евро

Как сообщает пресс-служба НБУ, обмен безналичной валюты на наличную состоялся сегодня, 19 марта, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме", – сказано в сообщении.

Национальный банк планирует продолжить проводить такие операции для устранения нехватки наличной иностранной валюты в банках.

"Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена уже завтра, 20 марта", – сказано в сообщении.

В НБУ уточнили, что участниками таких операций, которые проводятся с помощью торгово-информационных систем, определены 10 банков с наибольшим объемом средств физических лиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов, по состоянию на первый рабочий день текущего квартала (2 января 2020 года).

Сейчас в перечень таких банков входят АО КБ "ПриватБанк", АО "Ощадбанк", АО "Альфа-Банк", АО "Укрэксимбанк", АБ "Укргазбанк", АО "УкрСиббанк", АО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ОТП Банк", Акционерный банк "Пивденный". На эти учреждения приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.

"Сегодня мы уже начали пополнять кассы банков наличными в евро. Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах США. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

При этом в НБУ подчеркнули, что операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины.

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Как сообщалось, ранее в НБУ констатировали, что в последние дни наблюдается нехватка наличной валюты в кассах банков, объяснив это повышенным спросом населения на наличную валюту.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", – подчеркивали в НБУ.

В частности, о приостановке выдачи валюты из касс отделений заявили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк", "Приватбанк" также приостановил продажу наличной валюты, сохранив возможность выплаты депозитов.