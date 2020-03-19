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 МВД закупит миллион медицинских масок по 12 гривен за штуку

Кабинет министров решил выделить из резервного фонда госбюджета 70 млн грн Министерству внутренних дел для обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты во время противодействия распространению болезни COVID-19.

Такое решение правительство приняло на заседании 18 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Из указанной суммы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям будет выделено 33, 2 млн грн, Администрации Государственной пограничной службы – 9 млн грн, Национальной полиции – 16 млн грн, Национальной гвардии – 11 млн грн, Аппарату МВД – 8 тыс. грн .

Для выделения средств Департамент финансово-учетной политики МВД подал на рассмотрение правительства ориентировочную потребность в количестве и видах средств индивидуальной защиты и закупочные цены на них.

Согласно предоставленным МВД данным, ожидаемая стоимость одноразовых медицинских масок составляет 12 грн за штуку, защитного комбинезона с бахилами – 300 грн за штуку, а противоаэрозольного респиратора (класс защиты не ниже FFP2) – 150 грн/шт.  

При этом только на закупку масок планируется направить более 12 млн грн.

Также в перечне средств индивидуальной защиты, на закупку которых потратят значительные средства, указаны защитные очки по 60 грн за штуку и спиртовой антисептик объемом 50 мл для обработки рук по 25 грн.

Как отмечает издание, больницы Львовской области в марте закупали одноразовые медицинские маски по цене до 7 грн. Одна закупка в последние дни состоялась по 16,5 грн за штуку.

В системе "Прозорро" 18 марта был обнародован ряд соглашений о мелких закупках одноразовых медицинских масок по цене от 5 грн до 16 грн за штуку.

Из пояснительной записки к проекту решения правительства за подписью первого замминистра развития торговли, экономики и сельского хозяйства Павла Кухты известно, что ГосЧС еще 10 марта классифицировала ситуацию с распространением короновируса в Украине как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера объективного уровня.

По данным платформы "Лига антитраста", в решении Государственной комиссии указано, что в Украине – медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера государственного уровня. Датой начала НС определено 3 марта, когда в Черновцах был госпитализирован первый заболевший коронавирусом.

Такое определение НС позволяет заказчикам приобретать товары, работы и услуги для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по переговорной (неконкурентной) процедуре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182852
 
 
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