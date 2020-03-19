 Минздрав упростит процедуру регистрации средств для дезинфекции

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавируса, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", – заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Как сообщалось, по данным Минздрава, на мероприятия по противодействию распространения коронавируса из резервного фонда госбюджета уже выделено 100 млн грн, еще 188 млн грн министерство планирует направить на эти цели за счет средств, предусмотренных на выполнение программы "общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями".