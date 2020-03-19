[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Регуляторная политика
  111  0
Все про:медицина (292) Минздрав (386) регистрация (118)

 Минздрав упростит процедуру регистрации средств для дезинфекции

Министерство здравоохранения намерено упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что сейчас, в условиях борьбы с коронавируса, мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", – заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Как сообщалось, по данным Минздрава, на мероприятия по противодействию распространения коронавируса из резервного фонда госбюджета уже выделено 100 млн грн, еще 188 млн грн министерство планирует направить на эти цели за счет средств, предусмотренных на выполнение программы "общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182846
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Евросоюз карантин Киев коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх