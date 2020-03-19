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Все про:Fitch (189) нефть (2779) прогноз (675) цены (1274)

 Fitch резко снизил краткосрочные и долгосрочные прогнозы цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть в связи с ожиданиями существенного избытка нефти на рынке в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Так, согласно прогнозу Fitch, средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз – $62,5 за баррель).

"С учетом того, что крах ОПЕК+ создал перспективы дополнительного увеличения предложения нефти, мы понижаем прогноз средней стоимости Brent на 2021 год до $48 за баррель с $60 за баррель", – говорится в сообщении Fitch.

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Прогноз средней стоимости WTI на 2020 год понижен агентством до $38 за баррель с $57,5 за баррель, на 2021 год – до $45 за баррель с $55 за баррель.

"Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем наши долгосрочные прогнозы, что связано с продолжающимся ростом производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможность ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии", – отмечают эксперты агентства.

Долгосрочный прогноз для цены Brent понижен до $55 за баррель с $57,5 за баррель, для WTI – до $52 за баррель с $55 за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182843
 
 
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