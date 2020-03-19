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 Банк Англии экстренно снизил базовую ставку почти до нуля

Банк Англии по итогам экстренного заседания в четверг, 19 марта, снизил ставку на 15 базисных пунктов – до 0,1%, а также увеличил объем программы скупки активов в попытке защитить британскую экономику от последствий вспышки коронавируса.

Как отмечает Reuters, британский регулятор пошел на экстренное снижение стоимости заимствований во второй раз чуть более чем за неделю, передает БизнесЦензор.

При этом объем программы количественного смягчения Банка Англии увеличен до 645 миллиардов фунтов ($752 миллиардов).

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Как сообщалось, 11 марта Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 0,25% с 0,75% с целью помочь британским компаниям и домохозяйства устоять в условиях экономического шока.

Британский регулятор также анонсировал пакет мер по поддержке бизнеса и граждан, сохранению рабочих мест и сохранению экономических связей, несмотря на возможные прерывания таких цепочек из-за ограничительных мер.

В частности, он пообещал выделить банкам дополнительно 190 млрд фунтов на предоставление кредитов. ЦБ также подтвердил объем выкупа правительственных облигаций с рынка в 435 миллиардов фунтов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182839
 
 
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