 Нацбанк разрешил украинцам с крымской пропиской открывать счета в банках

Соответствующее постановление правления НБУ №31 от 17 марта вступит в ситу с 27 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, в нормативной базе Национального банка отменяются специальные нормы по применению валютного законодательства к гражданам Украины, которые имеют крымскую регистрацию, и восстанавливается статус их резидентности.

"Указанные послабления имеют целью облегчить доступ таких граждан, в том числе и к таким базовым услугам как открытие банковского счета или депозита в украинских финансовых учреждениях", – пояснили в НБУ.

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Регулятор в ближайшее время направит банками дополнительные разъяснения относительно особенностей идентификации и верификации таких клиентов при открытии счетов.

Как отмечается в сообщении, возобновление статуса резидентности таким гражданам Украины инициировано Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.