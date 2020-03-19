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 Официальный курс евро преодолел отметку в 30 гривен

Национальный банк установил на пятницу, 20 марта, курс гривни на уровне 27,8025 грн/$, опустив его еще на 53 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня января 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце прошлого декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла 30 копеек, упав до 30,09 грн за евро. В последний раз евро стоил больше 30 грн в начале июня прошлого года.

Нацбанк в четверг еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

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Как сообщалось, накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке $200 млн с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $300 млн, 16 марта Нацбанк продал на межбанке $238 млн.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182834
 
 
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курс евробакса 1.07...
значит курс доллара завтра будет 28.15 в НБУ
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А це тільки тільки перші ластівки коронавіруса і він ще не вплинув ні на що особливо.
Зеби ви сдєлалі ето вмєстє.
Ps. Як там бакс по 23?
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От вас критикующих Зеленського по поводу и без уже реально подташнивает.Может вам ну я не знаю, как то помягче сливать негатив на него.Ну реально грубая работа.
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Я те так скажу .Тебе переплачивают.))))
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