 "Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов до трех месяцев

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры в Facebook, передает БизнесЦензор.

Укрзализныця продлила сроки возврата железнодорожных билетов - вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток - для международного.

Обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета), не является обязательным.

Основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки.

Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы.

В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

Стоимость проездных документов за неиспользованные билеты на поезда пригородного сообщения, отмененных из-за введения карантина, также возмещается в полном объеме. Средства за неиспользованные полностью или частично абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.

"И будьте внимательны - с 12:00 18 марта 2020 года введено ограничение на посещение железнодорожных вокзалов. Все вокзалы закрыты для посетителей, работают только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаются одновременно группы людей - не более 10 человек", - подчеркивается в сообщении.