[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Промышленность
  236  0
Материалы по теме:
Все про:авто (2257) США (1) мотоцикл (10) COVID-19 (191)

 Harley-Davidson приостановил производство из-за коронавируса

Harley-Davidson Inc. решила приостановить производство с целью ограничения распространения нового коронавируса, что затронет порядка 2 тыс. работников на заводах компании в США.

Как сообщает американская компания, такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников на заводе в штате Висконсин обнаружили вызванное коронавирусом заболевание, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остановка производства продлится до 29 марта. Компания временно отстранит от работы большую часть сотрудников производственных линий в США, но им будут по-прежнему выплачивать медицинские пособия.

Читайте также: Европейские автопроизводители остановили заводы

Накануне стало известно, что "Детройтская тройка" американских автопроизводителей - General Motors Co., Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles – договорилась с Профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) о частичной приостановке работы заводов, тщательной очистке оборудования и продлении времени отдыха работников между сменами, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182827
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Евросоюз карантин Киев коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх