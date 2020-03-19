 Фигурант расследования о схемах сына Гладковского получил новую должность в "Укрзализныце"

Как сообщают Наші гроші cо ссылкой на источник в руководстве железнодорожной компании, соответствующий приказ №555/ос исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек подписал 18 марта, передает БизнесЦензор.

По данным издания, Шиганова уже представили трудовому коллективу "ЦОП".

В 2019 году он подавал декларацию как и. о. директора Департамента материально-технического обеспечения АО "Укрзализныця", где указал 497 тыс. грн зарплаты и $35 тыс. сбережений.

До этого Шиганов работал начальником Отдела материально-технического обеспечения Житомирского бронетанкового завода, где отвечал за закупки. Работая на этой должности он стал фигурантом расследования о хищении государственных средств на закупках для предприятий концерна "Укроборонпром", что нанесло ущерб на 250 млн грн.

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Журналисты установили, что Шиганов проводил фиктивные конкурсы между связанными фирмами, которые поставляли контрабандную продукцию по завышенным ценам на предприятия концерна.

При этом Шиганов не только знал о сговоре поставщиков, а и принимал участие в создании схем. Например, в переписке с ближайшим партнером Гладковского-младшего - Виталием Жуковым, Шиганов предлагает ему прислать письма от "своих других фирм (новых)". Это нужно было для создания видимости конкуренции о выборе поставщика.

В результате ООО "Фирма "Ренал" и ООО "Оптимаспецдеталь", которые были подконтрольны Жукову и его партнерам, закупили гусеницы БМД-2 по $6,3 тыс. за штуку, а Житомирский бронетанковый купил их уже вдвое дороже – по $13,17 тыс. Редуктор компрессора был закуплен по $400, а поставлен ЖБТЗ по $978, трубка ТХП-7-95 закуплена по $250, а поставлена ​– по $ 945.

Таким образом, при Шигане завод переплачивал 100% фирмам, фигурирующим в деле Гладковского.

Известно, что закупками Житомирского бронетанкового завода Шиганов занимался в 2016 году. Именно за этот период ГФС проводит расследование по делу о растрате средств и уклонения ЖТБЗ от уплаты налогов через закупку б/у запчастей у фирм с признаками "транзитности"

Шиганов с женой Татьяной Шигановой являются учредителями ООО "Никопольская торгово-финансовая компания "Юнат", основным видом деятельности которой указана оптовая торговля напитками. В декларации эта фирма не указана.

Напомним, одним из лозунгов предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского было обещание уголовного наказания участников схем по хищению средств на предприятиях "Укроборонпрома". Известно, что НАБУ расследует в этом направлении два дела.