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 Потребление электроэнергии после введения карантина упало на 5%, – "Укрэнерго"

Потребление электрической энергии в энергосистеме Украины с момента внедрения карантинных мероприятий снизилось на 5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Так, по данным компании, потребление электроэнергии до внедрения карантина в рабочий день 11 марта составляло 412 млн кВт-ч с максимальным потреблением мощности в 19,2 тыс. МВт и при средней температуре в +8,1°. Данный показатель ежедневно постепенно снижался.

На 19 марта потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 390 млн кВт-ч при максимальном потреблением мощности в 18,6 тыс. МВт и средней температуре +7,9°.

"То есть с момента внедрения карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось на более чем 5% при почти одинаковой температуре воздуха", – отмечено в сообщении.

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В компании подчеркнули, что на этом фоне прогнозные балансы мощности энергосистемы Украины на ближайшее время, в период с 21 по 29 марта, не предусматривают импорт в Объединенную энергосистему страны (ОЭС) электроэнергии з России, Беларуси, Молдовы, рекомендовав импортерам электроэнергии учитывать данную информацию при оформлении внешнеэкономических договоренностей.

Нулевые значения импорта являются прогнозными и могут измениться в зависимости от операционной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме по факту, добавили в НЭК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182825
 
 
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