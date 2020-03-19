 SkyUp открыла продажу билетов из Киева для иностранных граждан

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Начиная с 19 марта авиакомпания SkyUp Airlines будет выполнять нерегулярные специальные рейсы, чтобы дать возможность украинцам и иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине, вернуться из-за границы домой. Некоторыми из этих рейсов смогут воспользоваться иностранные граждане, но только для выезда из Украины", - сказано в сообщении.
Рейсы, на которые открыта продажа билетов для иностранных граждан:
- 20 марта - Ларнака, Цюрих,
- 21 марта - Берлин, Париж (Бове), Вена, Стамбул,
- 22 марта - Тбилиси, Прага, Мадрид, Лиссабон, Мюнхен, Таллин,
- 23 марта - Неаполь, Париж (Бове), Барселона,
- 24 марта - Париж (Бове).
В компании также отметили, что рейсы, на которые можно приобрести билеты для выезда из Украины, могут добавляться.
Билеты уже доступны на сайте авиакомпании и в агентской сети.
"Обращаем внимание на то, что воспользоваться этими рейсами могут только иностранные граждане, которые не успели выехать из Украины с официальным прекращением авиасообщения, и только на маршрутах с вылетом из Киева", - подчеркнули в авиакомпании.