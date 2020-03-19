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 Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Министерство финансов начало подготовку изменений в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", с учетом финансирования мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня все усилия правительства направлены на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и поддержку граждан в условиях пандемии. Выполнение этой задачи возможно лишь при условии пересмотра приоритетов финансирования государственных программ", – сказано в сообщении.

В частности, изменения в госбюджет призваны обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни, предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса, а также принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

"Речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование", – отмечается в сообщении.

В связи с этим правительство поручило главным распорядителям средств госбюджета оперативно предоставить Министерству финансов предложения по экономии средств с целью их использования на антикризисные мероприятия.

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Накануне в ходе открытого заседания Кабмин принял протокольное решение подготовить решение о создании стабилизационного фонда, а также пересмотреть финансирование ряда госпрограмм.

Как пояснил на заседании министр финансов Игорь Уманский, в частности предлагалось поручить пересмотреть инвестиционные программы и проекты регионального развития, которые финансируются за счет Госфонда регионального развития.

Кроме того, членам правительства было поручено предоставить предложения по сокращению расходов госбюджета с учетом текущей ситуации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182814
 
 
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Ждем гениальных, как всегда, решений. Типа опустить гривну, поднять цены и тарифы, напечатать налички.
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Будут грабить местные программы развития. Ну не вскрывать же оставшиеся 17 млрд со счетов аппарата ОП, которые как раз и предназначались на ЧС? Ну вот. Там у сивох разных еще много идей, которые требуют финансирования. А замена труб у народа подождет.
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