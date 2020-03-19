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 "Укрспирт" приостановил экспорт спирта

Госпредприятие "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы", – отметил глава компании.

Блескун добавил, что экспорт спирта будет восстановлен после полного обеспечения внутреннего рынка.

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Как сообщалось, ранее "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса. В целом работает 14 спиртзаводов госкомпании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182803
 
 
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