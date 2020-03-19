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 Китай готовит программу поддержки экономики на $400 миллиардов, – Reuters

Китай готовит меры бюджетного стимулирования на триллионы юаней для оживления экономики, которая, как ожидается, впервые за четыре десятилетия сократится на фоне пандемии коронавируса, а также может снизить целевой показатель роста.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, передает БизнесЦензор.

По информации собеседников агентства, увеличение расходов будет направлено на стимулирование инфраструктурных инвестиций и сопровождаться выпуском специальных облигаций местных правительств на сумму до 2,8 триллиона юаней ($394 млрд).

Источники уточнили, что дефицит государственного бюджета Китай из-за этого может вырасти до рекордного уровня в 3,5% в 2020 году, по сравнению с 2,8% в прошлом году.

Кроме того, Пекин, скорее всего, будет вынужден снизить ориентир экономического роста на 2020 год, учитывая длительное воздействие пандемии.

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По словам источников агентства, которые принимают участие во внутренних дискуссиях во вопросам экономической политики страны, китайские лидеры рассматривают предложения советников о снижении показателя до 5% по сравнению с первоначальным ориентиром около 6%, согласованным в декабре.

Как отмечает Reuters, аналитики частного сектора ухудшили свои прогнозы роста экономики Китая до минимумов со времен окончания Культурной революции в 1976 году, ожидая значительного сокращения в первом квартале.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182793
 
 
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