[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Энергетика
  1576  0
Все про:финансирование (918) альтернативная энергетика (455) Зеленый тариф (111) Минэкоэнерго (19)

 Минэкоэнерго предложило ввести новые льготы для электроэнергии по "зеленому тарифу"

Государство должно обеспечить налоговые льготы или определенную долю финансирования частных проектов "зеленой энергетики" в дополнение к самому высокому в Европе "зеленому тарифу".

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Сергей Масличенко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Роль государства – профинансировать определенную часть экологических мер, чтобы привлечь частное финансирование. Эта модель работает во всей Европе, когда государство за счет льгот или госфондов предоставляет, условно, 20-30% финансирования, а частный инвестор – остальное", – сказал Масличенко.

Масличенко отметил, что такая логика заложена в предлагаемый министерством финансовый механизм "зеленого перехода", и такая модель финансирования должна стать частью налоговой реформы.

"Сейчас предлагается новый подход расчета налога СО2 через топливную составляющую", – сказал замминистра.

По расчетам Минэкоэнерго, указанным Масличенко, объем необходимых инвестиций для реализации концепции "зеленого перехода" составляет около 10 млрд евро в год.

Читайте также: Казахстан смог снизить "зеленый тариф" для СЭС в 4 раза ниже украинского

Как сообщалось, по оценке госпредприятия "Гарантированный покупатель", дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" в 2020 году может составит 24-31 млрд грн. В связи с этим Минэкоэнерго предлагало ранее добровольно снизить "зеленый тариф", а также повысить тарифы на электроэнергию для населения с большим потреблением. 

В то же время Министерство финансов оценивает недопоступление доходов госбюджета в 2019 году из-за налоговых льгот на импорт энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций в 9 млрд грн. Больше всего такого оборудования завезли компании Рината Ахметова.

Согласно концепции "зеленого энергетического перехода" до 2050 года, представленной Минэкоэнерго в конце января, Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, а доля возобновляемых источников (ВИЭ) достигнет порядка 70% со снижением доли атомной генерации до 20-25%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182780
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Евросоюз карантин Киев коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх