 Минэкоэнерго предложило ввести новые льготы для электроэнергии по "зеленому тарифу"

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Сергей Масличенко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Роль государства – профинансировать определенную часть экологических мер, чтобы привлечь частное финансирование. Эта модель работает во всей Европе, когда государство за счет льгот или госфондов предоставляет, условно, 20-30% финансирования, а частный инвестор – остальное", – сказал Масличенко.

Масличенко отметил, что такая логика заложена в предлагаемый министерством финансовый механизм "зеленого перехода", и такая модель финансирования должна стать частью налоговой реформы.

"Сейчас предлагается новый подход расчета налога СО2 через топливную составляющую", – сказал замминистра.

По расчетам Минэкоэнерго, указанным Масличенко, объем необходимых инвестиций для реализации концепции "зеленого перехода" составляет около 10 млрд евро в год.

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Как сообщалось, по оценке госпредприятия "Гарантированный покупатель", дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" в 2020 году может составит 24-31 млрд грн. В связи с этим Минэкоэнерго предлагало ранее добровольно снизить "зеленый тариф", а также повысить тарифы на электроэнергию для населения с большим потреблением.

В то же время Министерство финансов оценивает недопоступление доходов госбюджета в 2019 году из-за налоговых льгот на импорт энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций в 9 млрд грн. Больше всего такого оборудования завезли компании Рината Ахметова.

Согласно концепции "зеленого энергетического перехода" до 2050 года, представленной Минэкоэнерго в конце января, Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, а доля возобновляемых источников (ВИЭ) достигнет порядка 70% со снижением доли атомной генерации до 20-25%.