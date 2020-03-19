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 Антимонопольный комитет оштрафовал компанию Ахметова за недостоверную информацию

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Д.Трейдинг" за предоставление недостоверной информации в процессе рассмотрения дела о злоупотреблениях монопольным (доминирующим) положением АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Комитет в рамках расследования дела направил к "Д.Трейдинг" требование о предоставлении информации. Однако часть полученных в ноябре 2019 года данных оказалась недостоверной. В частности, указанные компанией объемы продаж электроэнергии по месяцам не совпали с суммарными объемами за период.

"За нарушение закона "О защите экономической конкуренции" в виде представления недостоверной информации Антимонопольный комитет наложил на ООО "Д.Трейдинг" штраф в размере 82,6 тыс. грн, который должен быть уплачен в 2-месячный срок", – сказано в сообщении.

Конечным бенефициаром ООО "Д.Трейдинг", как и АО "ДТЭК Западэнерго" в госреестре указан Ринат Ахметова.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Западэнерго" Ахметова.

АМКУ указывал, что "Западэнерго" производит около 90% электроэнергии в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" при незначительных объемах импорта в неё. В такой ситуации комитет усматривает признаки монопольного (доминирующего) положения генерирующей компании. Комитет также отмечал действия компании, направленные на увеличение стоимости электроэнергии для потребителей. В свою очередь в ДТЭК обвинения отрицали.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182778
 
 
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