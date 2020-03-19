 SpaceX впервые отправит астронавтов в космос в мае, – NASA

Как сообщили в NASA, этот запуск станет первым пилотируемым космическим полетом с территории США к орбитальной лаборатории с 2011 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Планируется, что ракета Falcon 9 доставит на МКС астронавтов Боба Бенци и Дага Херли.

"В настоящее время NASА и SpaceX исходят из того, что запуск состоится не раньше середины-конца мая", – сообщили в аэрокосмическом агентстве США.

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Как сообщалось, в марте прошлого года спускаемый аппарат космического корабля Crew Dragon с манекеном на борту совершил полет к орбитальной станции, которая находится в 400 километрах от Земли. После шести дней в космосе он приводнился в Атлантическом океане.