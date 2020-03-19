[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Транспорт, Социальная политика
  633  0
Материалы по теме:
Все про:вирус (266) Крым (774) Аксенов (25) COVID-19 (191)

 Аксенов назвал Керченский мост "ахиллесовой пятой" при защите от коронавируса

Глава оккупационных властей Крыма назвал Керченский мост "ахиллесовой пятой" в плане защиты полуострова от распространения коронавируса, поскольку проверять всех въезжающих в по мосту из Краснодарского края РФ пока невозможно.

Об этом назначенный Россией глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил на совещании о противодействии эпидемии, передает БизнесЦензор со ссылкой на российский Интерфакс.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане", – сказал Аксенов.

Ранее в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным Аксенов заявлял, что в оккупированном Крыму пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: BlaBlaCar прекратил работать в оккупированном Крыму из-за санкций

Оккупационные власти полуострова закрыли въезд для граждан Украины, которые отказались получить российские паспорта или вид на жительство. По словам Аксенова, после этого пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом упал в 10 раз.

При этом в Крыму и Севастополе с 17 марта действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия.

В России корнавирусом по состоянию на 19 марта заразились 147 человек, один человек умер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182766
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Евросоюз карантин Киев коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх