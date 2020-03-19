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 Минздрав призвал обеспечить доставку медиков к месту работы

Министерство здравоохранения совместно с подразделениями здравоохранения областных государственных администраций должно обеспечить бесперебойный доступ медиков к работе, а также пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, - к медучреждениям.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент и премьер-министр поставили задачу Минздраву и облгосадминистрациям обеспечить бесперебойный доступ медработников к местам работы, а также для нуждающихся в ургентной медицинской помощи", - сказал Ляшко.

"Мы начали интенсивное общение со структурными подразделениями здравоохранения облгосадминистраций, мы собираем перечень проблем, возникающих в регионах вследствие ограничения транспортного сообщения. Мы будем оперативно реагировать", - добавил он.

Ляшко отметил, что в то же время Минздрав рекомендует медучреждениям отказаться от плановых операций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182762
 
 
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