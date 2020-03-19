 Эстония разработала пакет мер для поддержки экономики на 2 миллиарда

Об этом сообщил премьер-министр страны Юри Ратас на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти меры, по словам Ратаса, позволят смягчить самую сложную, начальную, стадию кризиса, обеспечить функционирование экономики и позволить ей вновь начать расти.

Пакет мер, в частности, включает поручительство по ранее выданным банковским кредитам на сумму 1 млрд евро и выделение оборотных кредитов на сумму 500 млн евро.

Минфин страны ранее заявил, что эстонская экономика вошла в фазу кризиса.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - отмечал министр финансов страны Мартин Хельме, комментируя последствия для экономики эпидемии коронавируса и падения цен на нефтяном рынке.

По оценкам аналитиков Swedbank, из всех трех стран Балтии экономика Эстонии в условиях распространения коронавируса самая уязвимая, поскольку она больше зависит от импорта.

В последние три года экономика страны была одной из самых быстрорастущих в зоне евро. Рост ВВП Эстонии в 2019 году составил 4% против 3,9% в 2018 году.

С учетом последних событий прибалтийский банк Luminor ожидает замедления роста эстонской экономики в 2020 году до 0,4%.