[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Макроэкономика
  148  0
Все про:финансирование (918) Эстония (100) коронавирус (14)

 Эстония разработала пакет мер для поддержки экономики на 2 миллиарда

Эстония реализует пакет мер в экономике для смягчения негативного эффекта от коронавируса, на их финансирование планируется направить 2 млрд евро, или около 7% ВВП.

Об этом сообщил премьер-министр страны Юри Ратас на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти меры, по словам Ратаса, позволят смягчить самую сложную, начальную, стадию кризиса, обеспечить функционирование экономики и позволить ей вновь начать расти.

Пакет мер, в частности, включает поручительство по ранее выданным банковским кредитам на сумму 1 млрд евро и выделение оборотных кредитов на сумму 500 млн евро.

Минфин страны ранее заявил, что эстонская экономика вошла в фазу кризиса.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - отмечал министр финансов страны Мартин Хельме, комментируя последствия для экономики эпидемии коронавируса и падения цен на нефтяном рынке.

По оценкам аналитиков Swedbank, из всех трех стран Балтии экономика Эстонии в условиях распространения коронавируса самая уязвимая, поскольку она больше зависит от импорта.

В последние три года экономика страны была одной из самых быстрорастущих в зоне евро. Рост ВВП Эстонии в 2019 году составил 4% против 3,9% в 2018 году.

С учетом последних событий прибалтийский банк Luminor ожидает замедления роста эстонской экономики в 2020 году до 0,4%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182758
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Евросоюз карантин Киев коронавирус НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх