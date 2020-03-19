 Больше 25 тысяч жителей Житомирской области начали использовать Viber для оплаты за газ

Как сообщает пресс-служба ООО "Житомиргаз Сбыт", благодаря онлайн-сервису Viber-бот клиенты компании могут управлять сразу пятью лицевым счетам, не выходя из дома, передает БизнесЦензор.

"Подписавшись на этот сервис, можно передавать показания счетчиков, контролировать состояние своего, а также дополнительных 4 личных счетов, и платить по ним за газ онлайн. К тому же пользователям сервиса доступна функция – загружать счета за газ в формате PDF", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что использование сервиса позволяет не стоять в очередях и в то же время быстро и просто контролировать расчеты за газ.

Для того, чтобы присоединиться к онлайн-сервису нужно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа.

Также зарегистрироваться можно с помощью подробной инструкции на сайте 104.ua.

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"Кроме Viber одним из самых популярных онлайн-сервисов остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua, где клиент может написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить квитанцию ​​на оплату газа, и тому подобное", – напомнили в компании.

При этом, как "Личный кабинет" на www.104.ua, так и viber-бот 7104UA доступны 24 часа в сутки.